CIDH tendrá en dos semanas un informe preliminar de la situación en Venezuela

(14 de Febrero del 2020. El Venezolano).- La presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y Relatora para Venezuela, Esmeralda de Troitiño, indicó este viernes tras lo ocurrido con Juan José Márquez, tío del presidente (E) Juan Guaidó, que “el mecanismo que la comisión utiliza es el tema de medidas cautelares exigiendo al Estado que informe sobre la vida y el paradero de la personas”.

Asimismo, indicó en el programa “El Toque de Diana”, transmitido por La Romántica 88.9 FM, que “este mecanismo lo hemos utilizado en otras oportunidades. Estamos monitoreando permanente a través de otros mecanismos la situación de Venezuela“.

“Estamos haciendo un monitoreo a través de las organizaciones, recogemos mucha información. Nuestra posición es en base a ese monitoreo que se hace“, sumó.

Sostuvo que “aquí lo importante es que la comisión tiene un mandato que es la protección de los DD HH de todas las personas del continente. Vamos a seguir el monitoreo para su denuncia y posteriormente los casos que llegue a la Corte Interamericana”.

“El tema de la crisis que hay en los hospitales es intolerable, no puede ser que no haya agua en el hospital. Que una niña de 17 años esté esperando morir porque no tiene posibilidad de trasplante de médula”, resaltó.

Resaltó que “el clamor que hago a la comunidad internacional es que tenemos que dar a conocer al mundo esta situación. Estamos preparando un informe preliminar y esperamos tenerlo en dos semanas y luego un informe final”.

Con información de Sumarium