El Momento Esperado, por Germán Paredes

(13 de Febrero del 2020. El Venezolano).- Para todos, el momento esperado llegó sorprendiéndonos a todos, porque sin lugar a duda nos sorprendió esta semana con la reafirmación del apoyo al Presidente Interino Juan Guaido, esta vez no solo por parte del Presidente de Estados Unidos Donald Trump sino también por parte del congreso de Estados Unidos en quienes lo conforman el partido Demócrata y Republicano.

La reunión con el presidente Trump, con el Presidente de la OEA, con la vocera del partido Demócrata y los demás primeros mandatarios de Europa sin lugar a duda nos alegran a los venezolanos, es muy importante y la gira aún no ha terminado.

Definitivamente la gira internacional marca un éxito en la cohesión de apoyo para continuar luchando contra la dictadura del borrico heredero, y con ello la restitución del hilo constitucional y de la democracia a nuestro país que tanto a sufrido en estos años.

Por quienes siguen mi columna es bien sabido que he cuestionado las acciones de Juan Guaido y a quienes los rodean, pero es nuestro deber el cuestionarlo porque la discusión no solo queda en eso, queda en el hecho que el ocupa un lugar de suma importancia para el futuro democrático del país, el asumió un compromiso mayúsculo y por ello la critica está más que justificada.

Si el periodismo critico sobre las acciones de la oposición y en especial las de Guaido, no habríamos llegado a esto al momento esperado por todos, el momento de unirse a quienes realmente lo apoyan para lograr la libertad del país como lo ha sido el presidente Trump como máximo representante de Estados Unidos.

Lo que si queda claro es en que si estas acciones no llevan a la salida del régimen no se hizo nada, los apoyos deben materializarse en acciones reales, porque de lo contrario los planes, reuniones y fotografías no sirvieron de nada, y para nada, se debe demostrar la verdadera intensión de salir de esta pesadilla.

Las opciones que están sobre la mesa como lo reiteró Guaido, pero deben ser utilizadas porque las que están debajo son mas negociados que otra cosa, no se puede hablar de elecciones como salida, deben utilizarse la verdadera salida y Guaido sabe cual es la verdadera salida y el presidente Trump lo insistió en el discurso de la nación destruir la tiranía de Nicolas Maduro.