Aerolínea TAP desmintió que en su avión hubiesen explosivos

(13 de febrero del 2020. El Venezolano).- Tras las acusaciones de Diosdado Cabello en torno a las pruebas para la detención de Juan José Márquez -tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó-, la aerolínea Tap Air Portugal respondió que “es imposible viajar con explosivos” en sus aeronave, informaron varios

“Trajo material peligroso (…) Violó las normas de aeronáutica civil”, dijo Cabello en su programa Con el mazo dando y aseguró que Juan Márquez llegó con un chaleco antibalas portando presuntas sustancias de naturaleza explosiva contenidas en baterías de linternas y en cápsulas de recarga de perfume.

Sobre los controles de seguridad, un representante de la aerolínea portuguesa fue consultado y aseguró que “no es posible. No podemos viajar con explosivos en nuestros aviones porque tenemos sistemas de seguridad que los detectan (…) En las normas de TAP y de todas las aerolíneas aliadas a IATA, no solo está prohibido viajar con explosivos sino que la lista incluye baterías”.

Según las normas de IATA, el uso obligatorio de escáneres de seguridad se remontan a 2002, luego de los atentados contra las Torres Gemelas . Y cada vez se han fabricado y utilizado mecanismos más sofisticados para detectar explosivos.

La sociedad anónima ANA, administradora del aeropuerto de Lisboa, en Portugal, reseña en su portal web que los pasajeros y la tripulación de los aviones deben someterse al control de seguridad obligatorio antes de los vuelos, sin excepción.

El procedimiento tiene la finalidad de verificar los bienes que serán transportados por las personas, quienes pasan por un arco detector de metales y su equipaje por rayos X. Adicionalmente, se les puede pedir una prueba de Detección de Trazas de Explosivos: un procedimiento no invasivo que detecta nanopartículas a partir de una muestra del pasajero o del equipaje. Además, el control de seguridad para los pasajeros incluye vaciar los bolsillos, quitarse la chaqueta o abrigos, el cinturón y/o los zapatos; sacar del equipaje las computadoras portátiles u otros elementos electrónicos; mostrar los líquidos para constatar que cumplen con la normativa y asegurarse de no llevar objetos prohibidos. Todo ello antes de pasar al área de abordaje”.

En horas de la madrugada de este jueves, el abogado Joel García informó que el régimen de Nicolás Maduro, inició una simulación de audiencia de presentación -luego de 28 horas de desaparecido- a Juan José Márquez, tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien fue detenido el pasado martes en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas.

La Juez tercero de control Elffy Yaurit Vicenti y la Fiscal Hayshel Huanire, le dictaron a Márquez medida privativa de libertad contra Márquez, informó García.

“Hoy se decretó la privativa judicial de libertad de Juan Márquez. El Ministerio Público cuenta con 45 días para seguir inventando lo que están montando, pero nosotros haremos lo propio. En el aeropuerto internacional de Maiquetía hay suficientes elementos para nosotros desvirtuar esas presunciones policiales”, dijo.