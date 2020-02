Senador Scott afirma luego de secuestro del tío de Guaidó que la dictadura está por llegar a su fin

(11 de febrero del 2020. El Venezolano).- El senador estadounidense, Rick Scott, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, sobre el secuestro de Juan José Márquez, tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó la tarde de este martes 11 de febrero en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas.

“Nicolás Maduro y sus matones detuvieron arbitrariamente al tío de @jguaido a su llegada a #Venezuela. Se desconoce su paradero o los motivos de su detención”, dijo.

Asimismo, enfatizó que el tiempo de Maduro está llegando a su fin, y que esta acción del regímen es de “un tirano desesperado”.

.@NicolasMaduro and his thugs arbitrarily detained @jguaido’s uncle upon their arrival to #Venezuela. His whereabouts or the reasons for his detention are unknown.



Maduro knows his time is coming to an end. This is the act of a desperate tyrant. https://t.co/PA3UQByRRJ