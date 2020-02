Jóvenes siguen luchando en Venezuela el Día de la Juventud

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela celebra cada año el Día de la Juventud, en honor a todos los jóvenes que acompañaron a José Félix Ribas y Vicente Campo Elías durante la Batalla de La Victoria, el 12 de febrero de 1814. Sin embargo, la lucha de los jóvenes ha continuado durante la dictadura chavista, quienes han salido a las calles a luchar por la libertad de Venezuela En este sentido, desde @elvenezolanonewspaper le deseamos un feliz día a todos los jóvenes que han luchado por Venezuela. . . #EVNews #juventud #DiaDeLaJuventud #12Feb #Venezuela #libertad #Democracia