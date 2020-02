View this post on Instagram

#NoticiasEV El Presidente Encargado de Venezuela @jguaido denunció que su tío Juan José Márquez se encuentra desaparecido desde este martes. A través de la cuenta de @presidencia_ve indica que su familiar se encontraba con el en el vuelo de regreso a Venezuela. En este sentido,Guaidó responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la integridad física de su tío y exige la liberación inmediatamente. . . #EVNews #JuanGuaido #Venezuela #12Feb #Maiquetia #RegimenDeMaduro #sosvenezuela