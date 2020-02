Pacientes de la maternidad Dr. Enrique Tejera en Valencia fueron evacuados por un problema eléctrico

View this post on Instagram

#NoticiasEV Pacientes de diversas áreas de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), ubicado en la ciudad de Valencia, fueron trasladados de emergencia a otros centros asistenciales luego luego de que se registrara un sobrecalentamiento en el cuarto de descanso de médicos. A través de un reporte del Sistema Integrado Protección Civil y Bomberos , que en horas de la tarde se originó un sobrecalentamiento del piso en el área de descanso de los médicos, ubicada en la Maternidad de la CHET.