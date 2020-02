Federación Boliviana de Fútbol destaca trabajo de Cesar Farías al frente de La Verde

(11 de Febrero del 2020. El Venezolano).- Tras el último partido de la Selección Nacional de Fútbol en el último Preolímpico jugado en Colombia, en donde estuvo a segundos de clasificar a la fase del cuadrangular final, es un reflejo del trabajo que viene realizando este grupo de jugadores, desde la Sub 20, y que se extiende hasta las divisiones inferiores del fútbol boliviano.

Así lo confirmó el Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, quien resaltó que “ha sido fundamental el hecho de haber iniciado un proceso en las divisiones menores, el año pasado y el anterior se hizo campeonatos en varias categorías, varios de esos chicos están en esa selección Sub 23 y es parte del proceso deportivo que tenemos como proyecto en la Federación”.

En el proyecto que ejecuta la FBF para el desarrollo de las divisiones inferiores, es importante resaltar la mano que el entrenador de la Selección Nacional, César Farías, le dio a la Sub 23 y que se va plasmando en otras categorías menores. Así lo manifestó César Salinas que calificó como una situación importante la elección de César Farías, “Se ve el cambio y progreso de nuestro fútbol, hasta hace dos meses atrás, hubo una reunión en CONMEBOL donde el presidente Alejandro Domínguez, decía que estaba preocupado por Bolivia porque encima de que éramos los últimos, estábamos lejos del penúltimo. A mi me daba también algo de vergüenza porque administrativamente estamos bien y deportivamente estábamos lejos. Ahora nuestro fútbol ha mejorado, me han mandado mensajes de otras federaciones y han quedado muy sorprendidas del nivel que tiene nuestra Sub 23, es también un reconocimiento al trabajo del profesor Farías que le ha cambado la cara a nuestra Selección”.

En este sentido, la mayor autoridad federativa resaltó el cambio de mentalidad y actitud que los jugadores mostraron en el Preolímpico, “Después de mucho tiempo, la afición deportiva se ha sentido orgullosa de ser boliviana en el partido con Perú, porque era una selección que pelea en toda la cancha y de igual a igual”. “De a poco se van dando los resultados deportivos, lo que nos da fuerzas para seguir adelante”, concluyó Salinas.

