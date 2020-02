La película surcoreana Parasite se alzó con cuatro premios Oscar

(10 de Febrero del 2020. El Venezolano).- La cinta surcoreana “Parasite”, del cineasta Bong Joon-ho, dio este domingo la sorpresa al llevarse el Óscar a la mejor película, con lo que se convirtió en el primer filme en un idioma diferente al inglés en coronarse con el gran reconocimiento en la gala de la Academia de Hollywood.

La película obtuvo cuatro premios, entre ellos los de mejor película y mejor película internacional, que la situaron por delante de la otra favorita, “1917”, que ganó tres estatuillas.

De la misma manera, Bong Joo-Ho fue nombrado como mejor director en los Óscar por su trabajo en “Parasite”.

Joaquín Phoenix, Oscar al mejor actor. Foto EFE

Asimismo, Joaquin Phoenix hizo buenas las quinielas previas y ganó el Óscar al mejor actor por su impresionante trabajo en "Joker", con lo que dejó sin estatuilla al también nominado Antonio Banderas (Dolor y gloria).

Mientras que Renée Zellweger se coronó como la mejor actriz protagonista por su papel como Judy Garland en “Judy” durante la 92 edición los Óscar, que se están entregando en el Dolby Theatre de Hollywood.

Renee Zellweger, Oscar a la mejor actriz. Foto EFE

Asimismo, Brad Pitt ganóel Óscar a mejor actor de reparto por su papel en “Once Upon a Time… in Hollywood”, la primera estatuilla que logra el artista en las categorías interpretativas de los premios de la Academia de Hollywood.

“Esto es increíble, realmente increíble”, aseguró Pitt, quien fue recibido con un gran aplauso por parte del público.

Pitt dedicó su premio a “Quentin Jerome Tarantino” y dijo del cineasta que es “original y único en su especie”.

“La industria del cine sería un lugar mucho más árido sin ti”, afirmó.

Brad Pitt muestra su Óscar. Foto EFE

Toy Story, Oscar a la mejor animación

“Toy Story 4” ganó el Óscar a la mejor película de animación y se impuso a “Klaus”, la candidata del español Sergio Pablos“Queremos agradecerlo a todos lo que crecieron con “Toy Story”, dijo sobre el escenario Josh Cooley, el director de la cuarta entrega de esta franquicia que comenzó en 1995.

Lo cierto es que esta nueva cinta con los carismáticos juguetes animados ha cosechado buena críticas, en parte, por conseguir mantener y renovar a su público varias décadas después de su primera entrega.

La película original de “Toy Story” recibió la nominación al Óscar a la mejor película pero finalmente no lo ganó, aunque por aquel entonces no existía una categoría separada para cintas animadas respecto a las que cuentan con actores en vivo.

Ganadores del Oscar:

– Mejor actriz de reparto:

Laura Dern (“Marriage Story”).

– Mejor actor de reparto:

Brad Pitt (“Once Upon a Time… in Hollywood”).

– Mejor dirección:

Bong Joon-ho (“Parasite”).

– Mejor guion original:

“Parasite” (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

– Mejor guion adaptado:

“Jojo Rabbit” (Taika Waititi).

– Mejor película de animación:

“Toy Story 4”, de Josh Cooley.

– Mejor película internacional:

“Parasite”, de Bong Joon-ho (Corea del Sur).

– Mejor montaje:

“Ford v Ferrari” (Michael McCusker y Andrew Buckland).

– Mejor fotografía:

“1917” (Roger Deakins).

– Mejor diseño de vestuario:

“Little Women” (Jacqueline Durran).

– Mejor maquillaje y peluquería:

“Bombshell” (Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker).

– Mejor banda sonora:

“Joker” (Hildur Guðnadóttir).

– Mejor canción original:

“(I’m Gonna) Love Me Again”, de Elton John y Bernie Taupin (“Rocketman”).

– Mejor diseño de producción:

“Once Upon a Time… in Hollywood” (Barbara Ling y Nancy Haigh).

– Mejor mezcla de sonido:

“1917” (Mark Taylor y Stuart Wilson).

– Mejor edición de sonido:

“Ford v Ferrari” (Donald Sylvester).

– Mejores efectos visuales:

“1917” (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman).

– Mejor documental:

“American Factory”, de Steven Bognar y Julia Reichert.

– Mejor cortometraje documental:

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”.

– Mejor cortometraje de animación:

“Hair Love”.

– Mejor cortometraje de acción real:

“The Neighbors’ Window”.