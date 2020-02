View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Orgullo! La venezolana Mayerlin Rivas derrotó por decisión unánime a la panameña Laura Ledezma y se lleva el título mundial interino (súper gallo) de la @wbaboxingofficial Vídeo: @elvenezolanop . . #EVNews #MayerlinRivas #boxeo #mundial #Venezuela #Deportes #Panama #8Feb