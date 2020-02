Pompeo: Estados Unidos dio un paso más hacia el final de Maduro

(07 de febrero del 2020. El Venezolano).- El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se pronunció sobre las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Conviasa, la aerolínea del régimen de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos dio un paso más hacia el final Maduro. La explotación de activos de propiedad estatal que preservan su control corrupto sobre el poder”, publicó Pompeo en su cuenta de Twitter.

Recordó que Maduro y sus “compinches corruptos” utilizan dicha aerolínea para apoyar su usurpación de la democracia en Venezuela.

Maduro and his corrupt cronies use #Venezuela's state owned airline CONVIASA to support their usurpation of democracy in Venezuela. Today, the U.S. took a further step toward ending #Maduro's exploitation of state-owned assets that preserve his corrupt grip on power.