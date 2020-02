Aida Merlano acusó al Gobierno de Duque de “raptarla” y pide protección a Maduro

(07 de Febrero del 2020. El Venezolano).- La excongresista colombiana Aida Merlano pidió este jueves protección Nicolás Maduro y llevar su caso a la Corte Interamericana de DDHH, ya que es una “perseguida” del Gobierno de Iván Duque.

Durante una audiencia a la que extrañamente tuvo acceso parte de la prensa, la exsenadora manifestó ante la juez que su huida durante una evaluación odontólogica no fue una fuga sino un secuestro organizado por Julio Gerlein, Margarita Gerlein y la familia Char. Dijo sentirse una “perseguida” del gobierno de Duque.

Asimismo, responsabilizó al expresidente Alvaro Úribe de lo que le ocurra a sus allegados en Colombia. “Después que me lancé de la cuerda, el gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban asesinar y a enterrar para que nunca me encontraran en una finca de Valle Dupar”, señaló.

“Quiero que los periodistas que hoy están aquí le pregunten a Duque por qué razón luego de cuatro días de mi fuga quiso cobrar una recompensa por 50 millones de pesos”, enfatizó.

De igual modo, aseguró haber sido “abusada” mientras estuvo “secuestrada”.

“Los verdaderos corruptos están en su casa. Fui testigo de altas sumas de dinero entregada en las campañas presidenciales, como la de Álvaro Uribe”, remató.

Con información de Sumarium