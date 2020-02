Ricardo Montaner comparte nostálgico mensaje por la boda de su hija Evaluna

View this post on Instagram

‪Estoy a las puertas de una nueva etapa en mi vida,mi niñita chica se casa y a partir de ese momento nuestros días no van a volver a ser los mismos. Camilo es un maravilloso chico y la va a hacer muy feliz. Recibo con ansiedad y con ingenuo amor lo que Dios tenga preparado para Marlene y para mi... #SeCasaEvaluna ‬@EvalunaMontaner @camilomusica @marlenesalome