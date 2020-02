Presidenta de la CIDH recalcó que Maduro no acepta escrutinio internacional

(06 de febrero del 2020. El Venezolano).- Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo presencia en el Puente Internacional Simón Bolívar, ubicado en la frontera colombo-venezolana, para evaluar la situación de los migrantes venezolanos.

“La lectura es que Nicolás Maduro no acepta el escrutinio internacional, no deja evaluar en el terreno la situación de negación de derechos. Tenemos información de los hospitales, de las cárceles, del desabastecimiento, los medicamentos, son cosas básicas para la vida diaria, entonces: ¿cuáles son esas limitaciones y por qué no hay respuestas?“, manifestó.

“Cuando recibo historias de chicos y jóvenes que no deberían haber muerto, y sin respuestas, es inaceptable“, agregó.

“Lo que sucede en Venezuela no es para mañana, necesitan una respuesta hoy“, enmarcó.

Asimismo, indicó que: “Queríamos vivir junto con las víctimas lo que están atravesando, darles un mensaje de que estamos aquí para vivir con ellos esta realidad“.

“Para nosotros es una forma de decirle a la comunidad internacional y la región, la importancia de los hechos, la violación de los DDHH, y lo que puede ser atendido, la crisis humanitaria en Venezuela, es una crisis de educación, salud, vivienda, alimentación, y por eso, la salida, los migrantes, quienes buscan la forma de atender sus necesidades“, sumó.

“El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable, tiene de facto el derecho de actuar, que evalúe lo que representa para el pueblo venezolano, una respuesta de dignidad, de derechos“, finalizó.