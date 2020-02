Venezuela sigue invicta en la Serie del Caribe

(04 de Febrero del 2020. El Venezolano).- Los Cardenales de Venezuela se consolidaron como punteros de la Serie del Caribe 2020 al doblegar 3-2 a los Cangrejeros de Puerto Rico en un partido que se extendió a entradas extra y tuvo un final controversial.

Errores de tiro del receptor boricua Jonathan Morales a primera base y del jardinero derecho Jan Hernández a tercera base le permitieron a Venezuela conseguir las carreras del empate y la victoria en la décima entrada, reseñó AFP.

Pero mientras los venezolanos celebraban en el plato, el dirigente boricua José “Tony” Valentín le reclamaba a los árbitros una jugada que hubiera echado atrás la victoria venezolana. Una queja que no prosperó.

“El corredor corrió por dentro de la línea. Para mí eso es interferencia, pero esa jugada no es revisable. Cuando las cosas no están para ti, no están para ti. La suerte no ha estado con nosotros”, lamentó el estratega boricua.

Venezuela había tomado el comando del partido en el cuarto episodio con una carrera de Ali Castillo, quien se embasó con un doble al jardín izquierdo y llegó al home plate con un elevado de sacrificio de René Reyes.

En el octavo episodio la tensión del juego se puso por las nubes. Por primera vez los fanáticos boricuas se metieron al partido y gritaron y alentaron a su equipo con gritos de “Puerto Rico, Puerto Rico y yo soy boricua pa’que tu lo sepas”.

Jan Hernández abrió el episodio recibiendo base por bolas. Roberto Peña bateó roleta de out, adelantando a Hernández a segunda base. Un batazo de Henry Ramos a lo profundo del jardín central trajo a Hernández al plato con la carrera del empate. La algarabía en las gradas era ensordecedora.

“Un jueguito más donde prevalece el pitcheo de parte y parte. Tremendo juego”, comentó, por su parte, el dirigente venezolano Luis Ugueto.

Para el dirigente boricua la derrota fue dolorosa, pero puntualizó que no dejará que los descarrile del objetivo de mantenerse en carrera para luchar por el título.

“Dolor. Dolor”, dijo Valentín sentir tras el desenlace. “Fue un juego bien luchado. Sabíamos que no iba a ser fácil. Hay que darle el crédito al equipo de Venezuela, tremenda ejecución”, agregó.

Venezuela puso su marca en 3-0, mientras Puerto Rico quedó en 1-2.

Con información de AFP