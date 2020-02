Maduro denunció el envío desde Colombia de “un grupo de mercenarios” a Venezuela

(04 de Febrero del 2020. El Venezolano).- Nicolás Maduro denunció este martes que “hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques contra unidades y naves militares".

Asimismo, indicó en cadena de radio y televisión por el 28 aniversario de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 que “tenemos que usar y ejercer la independencia y la soberanía. Hace unos días un barco de guerra gringo intentó entrar en mar territorial venezolano y advertimos que no se podía pasar“.

“Por culpa de muchos burócratas, minimalistas e infiltrados hay muchos problemas en el país. Hay problemas que son culpa de Trump, otros son nuestros y tenemos que resolverlos nosotros mismos con eficiencia, vengo pidiendo grandes cambios dentro del Gobierno”, agregó.

Sostuvo que la oposición “no sabe lo que es ser Presidente de la República de verdad, no de Narnia, no un bobolongo. Yo puedo con esto y más porque llevo el espíritu de Chávez dentro de mí, pero no puedo solo“.

“Mientras la derecha sigue con su bobolongo, nosotros los que amamos a Venezuela avancemos en ofensiva, es tiempo de avanzar a nivel político“, destacó.

Aseguró que el fallecido presidente Hugo Chávez “fue un gran refundador de la democracia en Venezuela. Hoy podemos decir con absoluta claridad que no solo la independencia es el bien que hemos alcanzado. Debemos afianzarnos en la lucha y resistencia diaria para seguir ejerciendo nuestra independencia”.

Anunció que los días 15 y 16 de febrero serán las primeras prácticas de Ley Constitucional de la FANB con los ejercicios “Escudo Bolivariano 2020”.

Con información de Sumarium