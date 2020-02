David Schwimmer defiende a Friends de la oleada de críticas en los nuevos tiempos

(04 de Febrero del 2020. El Venezolano).- Friends finalizó en 2004 pero gracias a las plataformas de streaming la ficción sigue siendo una de las más populares en la televisión. Sin embargo, en los últimos años han surgido numerosas críticas sobre la comedia, que para algunos se ha quedado obsoleta en cuestiones sociales, de diversidad y sexualidad. Es por eso que uno de los actores ha defendido la ficción y su representación de la realidad acorde al momento en que se estrenó.

David Schwimmer ha concedido una entrevista a The Guardian para responder a las críticas. “No me importa. Esa serie fue innovadora en su momento por la forma en que manejó de manera tan informal el sexo, el sexo con protección, el matrimonio homosexual y las relaciones. En el piloto de la serie la esposa de mi personaje lo dejó por una mujer y hubo una boda lesbiana, de mi ex y su esposa, a la que asistí”, explicó.

Schwimmer cree que “gran parte del problema actual es que se toma muy poco en cuenta el contexto. Tienes que mirarlo desde el punto de vista de lo que la serie estaba tratando de hacer en ese momento. Soy la primera persona en decir que tal vez algo era inapropiado o insensible, pero siento que mi medidor era bastante bueno en ese momento. Ya estaba en sintonía con los problemas sociales y de igualdad “, aseguró.

“Tal vez debería haber Friends solo con negros o Friends solo con asiáticos”, dijo. “Pero era muy consciente de la falta de diversidad e hice campaña durante años para que Ross saliera con mujeres de color. Una de las primeras novias que tuve en la serie fue una mujer asiática estadounidense y luego salí con mujeres afroamericanas. Ese fue un impulso muy consciente de mi parte”, reveló.

“También es interesante cómo la serie manejó el judaísmo de los personajes”, agregó Schwimmer. “No creo que eso haya sido revolucionario pero por mi parte me alegré de haber tenido al menos un episodio en el que no se trataba solo de Navidad. También era Hanukkah”, concluyó.

Con información de Agencias.