Solicitarán “auditores para determinar si hubo o no corrupción” en los recursos de la ayuda humanitaria

(03 de Febrero del 2020. El Venezolano).- El diputado vinculados en los actos de corrupción del CLAP, José Brito, informó que la Comisión Especial del Parlamento que dirige Luis Parra sobre las investigaciones de los presuntos hechos de corrupción de los recursos otorgados a Juan Guaidó en 2019 por la ayuda humanitaria, se reunirá este miércoles, a las 9 de la mañana.

En ese sentido, indicó en rueda de prensa que “ojalá esta comisión pueda llegar mucho más allá. Hay casos que hay que desempolvar. Esta es una comisión que quiere darle resultados al país”.

Sostuvo que también será citados “el diputado Juan Guaidó, vamos a traer a medios de comunicación“, entre otros, para que expliquen dónde están los recursos y agregó que espera que se integren a la comisión los parlamentarios Ángel Medina y Enrique Márquez: “No queremos sillas vacías”.

Acotó sobre la investigación del diario colombiano La Libertad de presuntos hechos irregulares en la empresa Monómeros por parte de políticos venezolanos que “esta comisión tiene que ser responsables y no podemos hacer acusaciones a priori, pero vamos a investigar. No somos in tribunal de inquisición. Vamos a investigar y constatar”.

Apuntó que existe una denuncia contra organizaciones no gubernamentales que perciben dinero destinados al fortalecimiento del agro venezolano cuando no debe ser así. “El programa Lidera es uno de ellos. Recibió 20 millones de dólares“.

“Venezuela tiene derechos a saber qué ONG’s recibieron recursos por parte de la USAID para atender la crisis compleja en el país”, recalcó al tiempo que dijo que citarán “a Alejandro Plaz Castillo para saber los parámetros que utilizaban para que las ONG’s accedieran a las solicitudes de financiamiento y recibieran el dinero”.

Aseguró que solicitarán “auditores contables para determinar si hubo o no corrupción. Sobre la intervención militar a Venezuela, que han pedido otros miembros de la oposición, siento que no es necesaria porque hay que mantener la democracia”.

“Nunca voy a estar de acuerdo con una intervención militar en Venezuela, porque las balas no distinguen sus objetivos. Un ataque no diferenciará si va dirigido a Juan Guaidó o Nicolás Maduro. La idea es buscar soluciones, no profundizar el conflicto”, enfatizó.

Con información de Sumarium