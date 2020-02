Para Cabello la CIDH no existe

(03 de febrero del 2020. El Venezolano).- Diosdado Cabello se pronunció sobre la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) al país, destacando que para ellos (régimen de Maduro), no existe.

“Para nosotros la CIDH y la OEA no existen, vayan primero a Chile, Colombia y EEUU, a ver qué consiguen. Aquí en Venezuela no, puede venir si quiere la corte celestial y no nos da ni frío ni calor”, expresó Cabello en la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista de Venezuela (Psuv).

“Deberían ir primero a Chile o a Colombia, que vayan a USA a ver qué consiguen en las cárceles, a los niños que tienen retenidos en la frontera”, fue parte de lo expresado por el representante del régimen.