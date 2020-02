La exdefensora del pueblo de Chávez que ahora padece las penurias del chavismo

(03 de enero del 2020. El Venezolano).- ¿Recuerdan a Gabriela Ramírez? Aquella ex “defensora del pueblo” del difunto presidente Hugo Chávez en 2007 y del régimen de Nicolás Maduro en 2014, quien apoyaba las torturas a venezolanos que protestaban contra la dictadura, y quien también fue víctima del karma, ya que la crisis le dio su dosis de realidad en otro país… Hoy se compadece de sus camaradas revolucionarios por seguir apoyando a la tiranía.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Ramírez manifestó que: “No existe un día en que no recuerde a mis ex colegas, muchos de ellos amigos y personas apreciadas que eligieron apoyar el gobierno infame de Nicolás Maduro. Me pregunto -sabiendo que muchos son preparados y honestos- como lidian con esa vergüenza“.

