Avión de Air Canada aterriza sin incidencias en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Así comunicaba el comandante del avión del Air Canada que la aeronave se prepara para el aterrizaje de emergencia. Sin al menos una rueda de los trenes de aterrizaje, y con 130 pasajeros a bordo. Así, según ha podido confirmar este diario, tendrá que aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas este lunes el vuelo de Air Canada AC837, que partió en dirección a Toronto a las 14.33 pasadas, y cuyo piloto reportó a la media hora del despegue que debía volver a su destino por, según Aena, "problemas técnicos". Se trata de una incidencia de alto riesgo, porque la falta del neumático, dañado por contingencias aún desconocidas para Aena, afecta lógicamente a la estabilidad del aparato, un Boeing 767 -y en todo vuelo los trances más delicados siempre son el despegue y el aterrizaje-.