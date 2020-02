Guaidó destacó productividad en la reunión con Marco Rubio

(02 de febrero del 2020. El Venezolano).- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo una productiva reunión a puerta cerrada, este sábado 1 de febrero, con el senador de Florida, Marco Rubio, siempre muy cercano a la causa democrática.

“Productiva reunión con el senador Marco Rubio, un firme y consecuente defensor de la causa de Venezuela”, comentó Guaidó en Twitter.

“Los venezolanos y las instituciones de EEUU tenemos una estrategia de trabajo conjunta para lograr una transición democrática en nuestro país”, agregó.

En la cita también estuvo presente el congresista Mario Diaz-Balart.

Por su parte, sobre la cita con Guaidó, Rubio sentenció en sus redes sociales: “Espero verlo nuevamente en una Venezuela libre”.

Just finished meeting with President @jguaido.



I look forward to seeing him again in a free #Venezuela pic.twitter.com/4LleZg6Fyo