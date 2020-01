Hasta el boliburgués Antonio Chambra acusó a los hermanos Majzoub de fraude en el 2014, por Antonio Chambra

(31 de Enero del 2020. El Venezolano).- Esta es una carta del empresario bolirbugués Antonio Chambra que data del año 2014 en la acusó a los hermanos Carlos Khalil Majzoub y Majed Khalil Majzoub de fraude.

El día Lunes 13 Mayo del 2013 se comunica con nosotros los Sr. Khaled (Carlos) Khalil Majzoub (CI V-6.290.182) y Majed Khalil Majzoub(CI V-13.526.338) para manifestarnos su interés en vendernos un monto determinado de divisas norteamericanas (Dólares) en una estructura paralela al régimen de cambio de divisas preferenciales que tiene establecido el Gobierno Nacional. Siendo que nuestras operaciones no son de productos de primera necesidad e históricamente no hemos tenido acceso a divisas preferenciales provenientes de CADIVI ni de ningún otro mecanismo oficial, habitualmente hacemos este tipo de operaciones estructuradas para honrar nuestros compromisos con nuestros proveedores internacionales y mantener nuestras tiendas en optimo abastecimiento para atender los requerimientos del Pueblo Venezolano, especialmente los de menores recursos. Razones por las cuales nos mostramos muy interesados en la operación ofrecida por el Sr. Carlos Khalil.

Los parámetros de esta operación fueron los habituales y conocidos en el mundo financiero, llegando a cerrar la operación por US$10 Millones quedando la tasa de cambio establecida en BsF.21 = 1$ y acordando el día Viernes 17 de Mayo como la fecha de pago de nuestros Bolívares en sus cuentas en el Banplus (Comprobantes adjuntos como Anexo 1) y el día Viernes 24 de Mayo como la fecha de pago de los Dólares en cuentas de nuestros proveedores en China directamente.

Cumplimos cabalmente con nuestra responsabilidad de depositar los Bolívares en el tiempo establecido y esperamos por la contraparte. El día Viernes 24 de Mayo, 2013 incumplieron con el pago de las divisas alegando una demora puntual en la logística de PDVSA de donde ellos supuestamente recibirían los fondos, y nos pidieron una semana adicional inicialmente. Luego fueron extendiendo las fechas en días, luego semanas, y luego meses. Ante nuestra preocupación por la falta de pago y de la devaluación agresiva que sufría específicamente la tasa de cambio en el mercado paralelo, ellos siempre mantuvieron su compromiso absoluto de honrar nuestra operación alegando que ellos ya habían comprado las divisas, que estaban en su poder y que era cuestión de días estructurar el pago a cuenta de nuestros proveedores.

Esa posición de incertidumbre y preocupación se mantuvo hasta Octubre del 2013, cuando ellos nos avisaron que ya estarían haciendo los pagos. El día 23 de octubre del 2013, dos de nuestros proveedores en China nos confirmaron la recepción de pagos de exactamente 1 Millón de Dólares Americanos cada uno de ellos (Comprobante adjunto como Anexo 2), para un total de pagos equivalentes a 2 Millones de Dólares Americanos. Ante nuestra inquietud por el remanente, el Sr. Carlos Khalil nos aseguro que la próxima semana estaría honrando el resto de los pagos. Nada de esto se realizo, y llegando ya a primeros días de Noviembre ante nuestra insistencia, el Sr. Carlos Khalil nos dijo que el no piensa honrar el pago restante de los US$8 Millones, diciéndonos que si queríamos nos pagaba el equivalente de esos Dólares en Bolívares al tipo de cambio insuficiente de Bs.28 cuando el tipo de cambio paralelo al que nosotros honramos nuestras deudas internacionales para esa fecha ya rondaba los Bs.70. Era la sugerencia agresiva del Sr. Majed Khalil que después de usar nuestros recursos por mas de 8 meses y someter los mismos a una devaluación encarnizada, devolvernos los fondos iniciales sin darnos ningún derecho a reclamar el producto real y lógico por el cual hicimos la transacción originalmente (los Dólares adquiridos) y sin compensar de ninguna manera las tremendas perdidas que hemos acaecido a causa de la actitud negligente, altanera y soberbia de el Sr. Carlos Khalil, llegando a proferir amenazas personales y económicas hacia nosotros, de no aceptar zanjar este tema completamente a su favor y bajo los parámetros que el establece y en perjuicio directo de nosotros y de nuestros proveedores en el extranjero.

Siendo nosotros miembros disciplinados de la vida económica de este país proveyendo empleos directos a mas de 16 Mil personas e indirectamente a mas de 60 Mil personas y manteniendo además un renombre impecable y una honradez muy bien ganada y establecida, nos sentimos altamente agraviados por la actitud bélica y por las amenazas del Sr. Majed Khalil y de sus huestes. No habiendo incurrido en una actitud incorrecta y siempre amparados en la buena fe que nos caracterizó desde que establecimos los parámetros de esta operación, no estamos dispuestos a aceptar las amenazas de arrebato de lo que legal y moralmente nos corresponde. Es por ello que no estamos dispuestos a dejarnos atropellar por alguien que en vez de apelar a su buena fe y a sus vastos recursos económicos (Documentos adjuntos en anexos diversos donde se demuestra su relación directa a mas de 54 empresas y sus posiciones económicas y participación en diversos proyectos adjudicados por el estado) para hacer frente a sus obligaciones, decide apelar a las amenazas y a escudarse en su mal uso y abuso de sus supuestas relaciones, amistades e inclusive sociedades económicas con reconocidas figuras de la política nacional, que no harían mas que horrorizarse y repudiar el uso vil, mezquino e injuriante de sus nombres y de su imagen personal y posición publica por parte el Sr. Khaled Khalil con la simple finalidad de extorsionar a comerciantes cuyo único error apostar a la prosperidad y al desarrollo económico de Venezuela de buena fe.

Sin mas,

Antonio Chambra