Venezuela, tenemos un Presidente de TV y otro que tú ves Por Ángel Monagas

De hecho, el Presidente que recorre el país, como lo demuestran las fotos es Juan Guaidó, mientras Nicolás no sale de Miraflores y de visitar las Guarniciones. Peor aún: A nivel internacional, Nicolás apenas cruza la frontera para visitar una pequeña parte del mundo árabe: Irán, Turquía, a Siria ni loco se acerca.

Después del escándalo con la visita de Delcy Eloina a España, Maduro y todo su gabinete se olvidaron de comer paella a la valenciana…

El propio Diosdado se cuida hasta de alejarse de las costas venezolanos. De hecho recientemente, en uno de sus programas admitió que no conoce “Los Roques”.

Maduro, de otras naciones se conforma con visitar China, Vietnan, Corea del Norte y Rusia porque en India aunque han jugado a su favor, tampoco lo observamos.

Lógicamente en América Cuba. Incluso no lo hemos visto en mucho tiempo en Argentina, Nicaragua, México y pare usted de contar. Bolivia por ahora “never”.

Mientras, el joven Presidente Guaidó se desplaza por el mundo entero y no visita los países musulmanes porque se lo prohíben, estimo que no le importaría que no lo reconocieran, para visitarlos, si lo dejaran entrar.

Es la gran diferencia entre la legitimidad y el poder. Uno tiene el poder, el otro la autoridad, por lo que legítimamente recorre la nación.

A uno lo vemos en Cadenas de Televisión, de radio. Visitando Cuarteles y “Potes de Humo” previamente armados y muy mal estructurados.

Tenemos un Presidente que tú, yo, todos vemos si queremos. Camina. Se monta en el metro, en los buses, en tarimas. Le cierran un espacio y abre otro.

Comete errores y ha prometido rectificar. Por el bien del país, eso esperamos, sin renunciar a la crítica.

Al otro Presidente, el que territorialmente gobierna, solo lo ves en TV.

¿Puede un país normal vivir así?

Haga usted el juicio.

EL RECULE DE DIOSDADO

Después de amenazar a diestra y siniestra con detener a Guaidó, tan pronto llegara, acaba de señalar que al llegar el mencionado “nada harán”. Puede interpretarse como un recule o tiene otras implicaciones, motivado al posible encuentro con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump y/o sencillamente como la última vez, si no hay acciones ni respuestas luego de su regreso, ¿Para qué detener lo que según ellos, se está autodestruyendo creando falsas expectativas de pronta libertad?

El pueblo se encargaría de uno u otro caso.

EXTRAÑOS ACERCAMIENTOS

He revisado algunos comentarios sobre el “inusitado interés” de GLOBOVISION en dos figuras de la política: La Gobernadora del Táchira Leidy Gómez y el diputado Prosperi. Leí las observaciones sobre su aumentada presencia mediática. Quizá solo es estrategia de los mencionados para posicionarse. Aunque a la hermosa gobernadora le escuche algunas posturas y respuestas duras, contrarias incluso a las líneas políticas del G4. Seguiremos en observación. No tengo nada en contra de eso, solo que así ha ocurrido con otros personajes y de allí pudieran venir coincidencias.

Hasta el presente tengo una buena opinión de su desempeño político, por lo menos de la Gobernadora.

NUEVA ESPARTA

Otro dirigente de AD, Francisco “Chivo” Narváez denuncia corrupción y silencio cómplice en la anunciada construcción del puente de La Restinga. El “Chivo” pide “una Investigación por la Controlaría y la Fiscalía, por el grave daño al Patrimonio de los neoespartanos”, este “Segundo puente lleva casi un año cerrado, mientras habitantes de la Península viven la angustia de quedarse incomunicados” “Construyeron un parapeto donde se cometieron todo tipo de irregularidades, se evaporó una cuantiosa suma de dinero, y hoy quienes se llenaron los bolsillos desaparecieron, y los cómplices locales, callan, se hacen los locos, mientras la gente de la Península se enfrenta a la incertidumbre sobre las condiciones del viejo puente, temporalmente habilitado para mantener una precaria vía de comunicación”.Recordemos que la construcción del segundo puente hacia Península de Macanao, fue una oferta de campaña del tristemente célebre gobernador Carlos Mata Figueroa. Después de muchos retrasos en su construcción, finalmente la obra fue concluida con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la época a cargo Ricardo Molina. En la obra se invirtieron más de 600 Mil Millones de Bolívares, se trata de una estructura de concreto de 110 metros de largo y 13,6 metros de ancho, con dos canales y dos aceras laterales, la cual fue inaugurada en el mes de febrero del 2017, pero en mayo del 2019, tuvo que ser cerrado por grave desnivel que se presentaba en el centro de la estructura. Desnivel que quedó desde el inicio, por los errores en la construcción, pero que se hizo más pronunciado con el paso de los vehículos. Algunos dicen que la diferencia entre una placa y otra pasaba de los 50 centímetros.Francisco “Chivo” Narváez pide “Es necesario establecer responsabilidades, castigar a los culpables, que aun cuentan con la protección de Dante Rivas”.

ARAGUA

Cuando yo tenía 17 años, trotaba desde mi casa en la redoma de la urbanización La Barraca, hasta el zoológico del Castaño. Todos los días a las 5am. A veces me sumaba unas cuadras al lado de diversos cuerpos militares, a veces de regreso le daba hasta cerca de San Jacinto vía Turmero y los maratones, cuando los hacía, incluían ir hasta la base en Palo Negro. Llegando al zoológico disfrutaba mucho escuchar los animales, sobre todo el elefante. Era como entrar a un mundo mágico, en mi imaginación era la selva misma. En uno de los trayectos me acompañaba un amigo de nombre José Hernández, apodado “El Mamey”. Hermano de un desaparecido amigo a corta edad y que siempre recuerdo, Juan Vicente. El Parque Zoológico de Maracay es parte de la historia aragüeña, lamentable que actualmente se mantienen solo cinco especies animales. No podía esperar sino mentiras de quien nunca ha debido gobernar: Tareck ElAissami. Él y otros extraños se apoderaron de la región. Nunca les dolió Maracay, porque no tuvieron la vivencia, no lo conocen, solo tuvieron una larga y triste visita. Lo curioso es que hubo un andino que a pesar de su sombrío recuerdo sí quiso al Estado, Gómez.

Situación similar vive el zoológico de Barquisimeto, ubicado en Bararida. Mueren los animales de hambre o para satisfacer la de otros.

MÉRIDA

Mérida paralizada y anarquizada bajo el yugo indolente de Jehyson Guzmán y compañia. Dramática e insostenible realidad. Alcaldes chavistas del eje metropolitano tienen el control de todo junto al protector destructor de Mérida y humillan a la ciudadanía. Los negocios en las bombas de autoridades civiles y militares es ya una industria formal con normas y tabuladores establecidos para las clases privilegiadas de la revolución. Hasta 5 días para surtir combustible. En las colas se han generado hechos de violencia. Han salido a relucir armas blancas y de fuego en la lucha encarnizada y arbitraria de obtener un puesto cercano a las estaciones de servicio. Personas que vienen de los campos pasan días sin bañarse, hacen sus necesidades en la calle, la gente sin poder alimentarse comiendo cambures y agua durante días. Madres lactando a sus hijos bajo el frío de la madrugada o el inclemente sol del día. Proliferan los vendedores de café, helado, paledonias, cigarrillos y cualquier producto que mitigue la larga espera.

Tal realidad conlleva a qué algunos vendedores informales que ofrecen sus productos en colas de 4 y 5 kilómetros, ofrecen servicio de pago por punto. La crisis del transporte han cuadruplicado los precios de los alimentos. El secuestro institucional, el paralelismo en la función pública y las políticas de control social, acorralan y reprimen y someten al pueblo merideño. El grado de tolerancia y resistencia está en los niveles de una inminente respuesta del pueblo oprimido vejado y abusado.

El protectorado es una marco estructura de vicio y corrupción. Es una vía de beneficio para los enchufados y nuevos ricos que se sirven del control y regulaciones que se ejercen sobre las mayorías en beneficio de los agraciados del régimen.

Twitter e Instagram @Angelmonagas.