De rodillas y con lágrimas en los ojos Guaidó pide perdón por no concretar aún el cese de la usurpación

(25 de enero del 2020. El Venezolano).- De rodillas y ante un multitudinario público Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela pidió perdón a los venezolanos por su demora en concretar el sonado cese de la usurpación.

Desde la palestra el mandatario destacó las muertes de los niños del Hospital JM de los Ríos en Caracas o el caso de la diputada Addy Valera quien falleció de cáncer aunque el chavismo intentó comprarla ofreciendole tratamientos para su enfermedad, a lo que se rehusó, según mostraron varios medios de comunicación

“Hoy pido perdón a muchos que están sufriendo en mi país, en nombre de Venezuela. Me dijeron que solo ante Dios y ante nuestra gente me arrodille, yo lo hago en reconocimiento por los que ya es tarde. Pero le pido a ustedes que no lo hagan frente a la injusticia. Hemos cometido errores, pero vamos a lograr lo que sea por Venezuela”, dijo.