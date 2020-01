Macron le da su apoyo a Guaidó y confía en unas elecciones rápidas y limpias

(24 de enero del 2020. El Venezolano).- Otro líder mundial le ha abierto las puertas a Juan Guaidó en su gira por Europa. Esta vez fue Emmanuel Macrón, presidente de Francia quien estrechó la mano con él ex miembro de Voluntad Popular.

En el Elíseo Macrón mantuvo una conversación con el venezolano en donde afirmó que Francia se encontraba del lado de Venezuela y que estaban a favor de la organización rápida de unas elecciones, libres y transparentes.

Además, agregó que respetaba la soberanía y la libertad del pueblo venezolano y que estaban haciéndole frente a la crisis humanitaria que el país suramericano sufre.

Una vez concluida esta cita, Guaidó irá a otro punto de la capital francesa para reunirse con venezolanos radicados en dicha ciudad con los que hablará, tal y como hizo en Londres.

De ahí le espera un nuevo viaje. Esta vez a España en donde se ha desatado una polémica no solo porque Pedro Sánchez decidiera que su canciller recibiría a Guaidó, si no que por medios locales se conoció que Delcy Rodríguez viajó a España en secreto para reunirse con el ministro de Transporte.

