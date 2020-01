Lesly Simón: los venezolanos siempre salimos adelante

(24 de Enero del 2020. El Venezolano).- Lesly Simón es de esa raza, muy venezolana, que sigue insistiendo en el país, pero por encima de todo en el ser humano que nos integra: los venezolanos. Repite como presidente de la Venezuelan American Chamber of Commerce, organización que por más de 30 años viene agrupando a los emprendedores venezolanos y que, como todos nosotros, ha aprendido a mutar a entender la inevitable necesidad del cambio.

Ella, nos recuerda, que siempre ha integrado la Cámara Venezolana de Industria y Comercio. Lesly, como todos la conocen, le dio una entrevista muy venezolana al VenezolanoMiami, como ella.

¿Por qué volver a la cámara?

- Debo iniciar esta amena conversación agradeciendo la oportunidad que me dan de llegar a todos los lectores de este extraordinario medio de comunicación, en respuesta a tu pregunta la verdad nunca he estado alejada de la cámara, tengo más de dos años trabajando en el Comité de Impacto Social, mi naturaleza me lleva a procurar espacios donde pueda generar iniciativas que promuevan el bien común. Para mí la primera experiencia como presidente de la Cámara fue inspiradora, poder trabajar en pro de la comunidad venezolana en Estados Unidos, impulsar acciones de desarrollo que acompañen los proyectos y ver concretarse tantos sueños, fue una gran satisfacción.

“Regreso con ese deseo, aumentar la consecución de logros para todos, a través del fortalecimiento de relaciones auténticas que nos permita trabajar por el bien común”.

“Hay tanto por hacer, afianzar en emprendedores y empresarios una gestión con impacto social. Perfilarnos hacia Corporaciones Tipo B. Adicionalmente, sin perder de vista el compromiso que tenemos de cara al 2030, por gestionar un equilibrio entre lo económico, social y ambiental. Esto más que una tendencia mundial, es una línea de acción de alto impacto, en la que las organizaciones marcan la diferencia. Por esa razón, en este tiempo también estuve preparándome y ahora soy Promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), con la firme intención de apoyar a las organizaciones a trazar estrategias que den puntos a favor en pro de esta agenda de compromiso global”.

“La proyección hacia la Cuarta Revolución Industrial, también nos conduce a la necesidad de estar preparados, frente a una realidad que es inevitable: la sustitución del hombre por máquinas".

Viendo esto desde la oportunidad de procurar un hombre integral, preparado para asumir nuevos retos en este mundo tan cambiante”.

“Aunado a que no podemos olvidar que los venezolanos somos la minoría más capacitada de Estados Unidos, lo cual genera en sí mismo un reto, porque el principal objeto de esta gestión radica en unir personas para crear proyectos tangibles.”

¿Qué representa Venezuela para usted?

- Venezuela, mi mayor inspiración. Su energía, su gente que no se detiene. Es un amor arraigado que procuro cuidar y cultivar. Tengo 13 años domiciliada en Estados Unidos, país al que tengo tanto que agradecerle, especialmente por las oportunidades para continuar impulsando acciones para y por mis hermanos venezolanos.

“Venezuela es fuente de riqueza, la sumatoria de sus recursos. Los venezolanos siempre salimos adelante, nos reinventamos, tenemos una genialidad innata que nos permite crear y continuar siempre. Tenemos un potencial increíble. Creo en mi tierra, en nuestra gente, eso es un excelente motivo para continuar proponiendo e impulsando acciones que apunten a nuestro desarrollo como país”.

¿Qué es un emprendedor venezolano?

- El mayor ejemplo de constancia y renovación. Ciertamente el entorno en Venezuela ha sido todo un reto, de eso resalto el talento que hemos explotado para mantenernos en constante evolución, altamente proactivos. Los emprendedores venezolanos no se detienen, se mantienen procurando resaltar e innovar. En el país hay grandes ejemplos de emprendedores que han dado el gran paso y se han convertido en empresarios, generando empleo y moviendo la dinámica mostrar la Venezuela posible.

¿Por qué hay que insistir en el país?

- ¡Porque hay toda una generación que merece vivir la Venezuela bonita, esa que construimos todos! Los jóvenes que nos siguen merecen tener oportunidades para crecer y cumplir sus metas allí, en su tierra, con su familia al lado. Por todos aquellos que se mantienen en el país, construyendo y resistiendo. Por los que estamos afuera, impulsando acciones que nos permitan sumar a la reconstrucción, siendo nuestro mayor deseo poder regresar a casa.

¿Cómo se arranca acá desde cero y con las nuevas leyes migratorias?

- Realmente no existen nuevas leyes migratorias, todos los venezolanos que quieren venir a vivir a Estados Unidos deben cumplir con un procedimiento que, probablemente este más estricto, pero el secreto es cumplir con la norma a cabalidad y bien asesorado. Es cierto que en la actualidad hay una realidad distinta con respecto a los inversionistas venezolanos en el extranjero. Quienes han forjado con esfuerzo su patrimonio en bolívares, hoy tienen una merma realmente considerable si no tomaron las previsiones correctas en cuanto al ejercicio cambiario, más apoyados en la capacitación y experiencia de quienes pueden venir a invertir y a emprender en Estados Unidos, aunado a la genialidad que nos caracteriza a los venezolanos, siempre es y será una buena alternativa traer nuevos productos y servicios a este gran país. La Cámara esta precisamente para eso, para apoyar y acompañar a los emprendedores en el cumplimiento cabal de su sueño, contamos con un gran grupo de profesionales de la contabilidad, del derecho en todas sus áreas y de las finanzas que en todo momento están a la orden, eso es la cámara, un grupo de apoyo y networking que hace posible que las ideas se materialicen para bien.

¿Cómo crear riqueza y seguridad en la Venezuela de hoy?

- Definitivamente la mayor riqueza que tiene nuestro país es la Gente, por ello creo firmemente que la primera inversión siempre deberá ser en ellos, en capacitación, en seguridad y estabilidad… en libertad para poder encontrar ese tan anhelado sosiego que queremos y que merecemos. En el territorio de la inversión y la productividad, aunque es difícil llevarlo a cabo, hoy en día una manera de contribuir es manteniendo las puertas de las empresas abiertas, generando empleo y bienestar para la comunidad.

“Los emprendimientos son una alternativa, una vitrina de las capacidades que tenemos los venezolanos de reinventarnos y mantenernos activos independientemente de la crisis. Teniendo claro el valor de la profesionalización de los emprendedores, deben prepararse y crecer, para pasar a la siguiente fase.”

“El mundo tiene los ojos puestos en lo que en materia de emprendimiento se está haciendo en Venezuela, con impacto social alineado con los ODS, y con ellos demuestra el poder de resiliencia.”

“Cada reto es una oportunidad. Nos cierran una puerta y se nos abren 100 más”.

¿Qué debe hacer la empresa privada en el país?

- Como lo dije anteriormente los que están establecidos deben intentar a toda costa mantenerse, los que tienen nóminas sincerarse y encontrar fórmulas que permitan mantener puertas abiertas. En la crisis siempre se eleva la genialidad, las fusiones, las sumas son una buena alternativa para poder saltar este momento penoso que vive la patria, pero pasará, y entonces esas duplas corporativas podrán robustecer al mercado y habremos ganado todos.

“La Cámara Venezolana Americana de comercio es un lugar seguro que esta a la espera de que nuestros compatriotas se sumen, somos esa institución que esta a la orden de quienes vienen a Estados Unidos con sus sueños en una maleta, y sus esperanzas en el Derecho sagrado a la libertad que aquí existe, tenemos la esperanza de que este año se sumen mas voluntades a esta noble institución que hoy de nuevo tengo el privilegio de representa, para que juntos pongamos nuestro grano de arena por una Venezuela posible”.