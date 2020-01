Explosión en Houston dejó como saldo dos personas heridas

View this post on Instagram

Una explosión poco antes del amanecer en una planta industrial en Houston, Texas, dejó al menos dos personas heridas y causó daños en las viviendas cercanas, informaron los medios locales de Estados Unidos este viernes. . El dueño de la empresa fabril Watson Grinding and Manufacturing, John Watson, dijo que la explosión la causó un gas de propileno. Imágenes captadas por vecinos en el área y distribuidas en Twitter muestran el estallido y luego una enorme bola de fuego que se eleva. . El jefe de Policía de Houston, Art Acevedo, señaló en un mensaje en su cuenta Twitter que los escombros volaron hasta 800 metros del sitio del estallido. . Watson indicó que al menos dos personas sufrieron heridas que no amenazan sus vidas. Por su parte el capitán de Bomberos de Houston, Oscar García, dijo a la televisión que una persona sufrió heridas por astillas de vidrio y fue llevada al hospital. . Vídeo: Cortesía . . . #TVVenezuela #TVVNoticias