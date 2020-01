Florida se consolida como centro de cruceros: siete nuevos barcos se incorporarán a sus puertos este 2020

(20 de enero de 2020. El Venezolano).- Florida continúa consolidándose como el principal centro de cruceros no solo de los Estados Unidos, sino también del mundo. Prueba irrefutable de eso es la incorporación de las bases de operaciones de seis nuevos cruceros a su territorio para este 2020.

Y gran parte del crecimiento que ha tenido el “estado del sol” se lo debe a Miami, considerada como la capital mundial de los cruceros, debido a que desde sus siete modernos terminales zarpan los barcos más lujosos. Aunque esta actividad se ha extendido hacia otros puertos floridianos.

Además, esto convierte a Miami en uno de los principales destinos turísticos tanto de estadounidenses como de ciudadanos de otras latitudes durante cada verano. Su cálido clima y el encanto de sus playas así lo permiten.

Crecimiento en números

Este año Florida apunta hacia el mantenimiento de su crecimiento en este rubro turístico. Al menos 30 millones de pasajeros espera alcanzar la industria de los cruceros para el 2020, generando un impacto económico en el estado que supera los $43.000 millones anuales.

La presencia de numerosos cruceros también incide de forma positiva en las oportunidades de trabajo. De acuerdo a cifras de Kuryla, se producen más de 334.500 empleos directos, indirectos e inducidos en el sur de la Florida, en gran medida gracias a los barcos de turismo.

Richard Fein, presidente de Royal Caribbean, afirma que para esta temporada la industria de los cruceros responderá al desafío de crecimiento mediante la implementación de nuevos planes de “innovación tecnológica” que permita “continuar buscando y mejorando en seguridad y protección del medioambiente”.

Las nuevas adquisiciones

Entre los siete nuevos cruceros que se sumarán a los que ya vienen zarpando desde los puertos de Florida, según un reporte del Orlando Sentinel, está el barco más grande jamás construído para Carnival Cruise Line, que tendrá su debut en Puerto Cañaveral.

A ese se le unirá el Mardi Gras, que tendrá la primera montaña rusa en el mar, y será el primer crucero en América del Norte en operar con gas natural licuado, un combustible de combustión más limpia.

De igual forma, la línea Virgin Voyages comenzará a navegar desde Miami, Port Everglades se convertirá en el hogar del Odyssey of the Seas de Royal Caribbean y a esta flota se sumarán los nuevos barcos Regent Seven Seas Splendor, Celebrity Apex y Enchanted Princess.