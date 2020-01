Duque alude a la falta de apoyo como una razón por la que Guaidó no ha triunfado

(20 de enero del 2020. El Venezolano).- El presidente de Colombia, Iván Duque, reveló este lunes 20 de enero por qué el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no ha podido derrocar al régimen de Nicolás Maduro, destacando que “la transición hacia unas elecciones libres en Venezuela es un deber de todos”.

“Presidente Guaidó, me complace decirle así, porque usted representa una institucionalidad legítima. Sabemos de su batalla contra la dictadura de Nicolás Maduro. Sabemos de su defensa por los valores democráticos y su defensa por la legalidad. Muchos quizás especulan que por qué el presidente Guaidó no ha logrado aún el fin de la dictadura. Esta no puede ser un discusión sobre capacidades individuales, sabemos de su valentía, y que enfrentar una dictadura cruenta, una dictadura que no tiene ningún tipo de límites, es una tarea que supera el heroísmo, pero creo que esta conferencia está también para que entre todos que la transición hacia unas elecciones libres en Venezuela es un deber de todos”, dijo el mandatario colombiano durante su intervención en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de la Lucha Contra el Terrorismo.

Agregó que “no es solamente por ver el anhelo de la libertad y la democracia, sino también por el anhelo de ponerle fin a la protección, al patrocinio que hace el régimen de Maduro a muchos grupos terroristas en el hemisferio”.

“Quiero decirle, presidente Guaidó, que nos honra y que tendrá usted siempre en Colombia a un país amigo, un país que siempre ha demostrado una fraternidad con Venezuela, atendiendo a miles de venezolanos que huyen de la crisis”, finalizó.