Autoridades de Insalud confirmaron casos importados de malaria en Carabobo

(18 de enero del 2020. El Venezolano).- El presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), Juan Carlos Yánez aseguró que, desde la última semana de diciembre se han registrado en la entidad, entre 15 y 20 casos sospechosos de malaria y que, al menos 50% de los casos ya fueron confirmados.

Yánez enfatizó que los casos positivos registrados son importados y todos están bajo tratamientos, con los protocolos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).“No tenemos casos autóctonos en Carabobo”. Los casos que llegan de otros estados son atendidos y a los casos sospechosos. Tuvimos un caso importado en la población de Agua Clara en Bejuma el año pasado y la dirección de Salud Ambiental de Carabobo se fue mes y medio hasta allá para realizar las investigaciones y no resultaron casos autóctonos, venían de las minas de Bolívar”, dijo Yánez.

Esta aclaratoria obedece a la exigencia hecha este jueves a través de los medios de comunicación regional el doctor Rubén Limas, directivo del Colegio de Médicos del estado Carabobo, quien manifestó su preocupación por la presencia de cinco casos sospechosos de malaria en la región.

Incluso recalcó que dirigentes comunales de la zona de oriente del estado (municipios San Joaquin y Mariara) han manifestado en varias oportunidades la necesidad de atender esta problemática de salud con urgencia.

“En Carabobo por ahora se conocen de cinco casos sospechosos; además se supo de la muerte de un paciente de 14 años de edad en el Hospital Central de Maracay, producto de la Malaria”, informó el doctor Limas.

El doctor Limas exigió a los entes sanitarios de Carabobo (Insalud) mayor responsabilidad con esta enfermedad, y la necesidad de saber si hay casos autóctonos.

“Ya que hemos recibido denuncias de personas que incluso viven en la urbanización El Trigal y de la zona sur de Valencia que sospechan casos de malaria, lo que ameritatomar medidas para evitar que se propague este mal”, subrayó Ruben Limas.

Insalud niega caso de muerte por malaria en San Joaquín

Sobre este caso del fallecimiento de un pre-adolescente de 14 años en el municipio San Joaquín, las autoridades de Insalud aseguraron que el joven identificado como Walber Cobis no murió a causa de Malaria.

La directora de Epidemiología del estado Carabobo, María Rangel aseguró este viernes que “el joven Cobis nunca contrajo Malaria. Se le hizo la prueba de la gota gruesa en la Dirección Central de Salud Ambiental en Maracay y es completamente negativo. Este niño murió de encefalitis”.

Asimismo recomendó que toda persona que haya visitado recientemente los estados maláricos acudan a la sede de Salud Ambiental para hacer el diagnóstico.

Las autoridades indicaron que, entre los casos confirmados contabilizados, está una persona que llegó de Brasil con la enfermedad durante el mes de diciembre.

“Todos los casos son importados, nuestro estado no clasifica para casos autóctonos de la malaria. No se puede erradicar la malaria porque los vectores no se eliminan, no podemos eliminar a un zancudo, es como el dengue, tendremos ciclos interepidémicos”, indicó la doctora María Rangel.

