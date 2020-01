ABC: Denuncian que militares cubanos participaron “en hechos de torturas” en Venezuela

(18 de enero del 2020. El Venezolano).- La directora del Instituto Casla, Tamara Suju, afirmó que durante la presentación de un informe sobre presuntas torturas en Venezuela en la ciudad de Madrid, en España, que militares cubanos participaron “en hechos de torturas” en Venezuela.

En un reportaje publicado por el diario ABC de España, destacó que los sujetos que imparten ese tipo de acciones no respetan edad ni condición alguna.

La abogada defensora de DD HH resaltó, además, que aplicaron esas tácticas a personas menores de 14 años.

El expolicía Gilberto Rafael Martínez Daza, quien fue una de las víctimas de estos hechos ocurridos por supuestos funcionarios bajo el mando de Nicolás Maduro, contó que el año pasado fue detenido “arbitrariamente por funcionarios del FAES, me llevó a una sede clandestina de torturas, duré ocho días secuestrado, desnudo, guindado como un animal. Fue objeto de torturas, me bañaron con agua fría, me ponían choques eléctricos de corrientes en mis partes íntimas“.

Indicó que en esas prácticas estuvieron “militares cubanos”, a quienes pudo ver con sus uniformes reglamentarios las veces que pudo quitarse la capucha con la que le cubrían la cabeza.

“En varias ocasiones me hice las necesidades encima porque no me dejaban utilizar el baño. Me sacaron las uñas de los pies, me quemaron los pies”, agregó.