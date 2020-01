Roban en Chile a la venozolana Vanessa Senior

(17 de Enero del 2020. El Venezolano).- La comediante venezolana Vanessa Senior informó que víctima de un robo en Antofagasta, Chile, donde se encuentra de gira.

A través de un vídeo publicado en su red social indicó que “fuimos robados en la portada en Antofagasta, no nos dejaron ni una pantaletica. Estamos muy estresados en la PDI. Ofrezco 500 dólares a quien aparezca con mi pasaporte”.

Asimismo, acotó que a pesar de lo que ocurrió el show debe continuar: “No ha sido un día fácil para mí, no para mi equipo de @produccionesqueens en Antofagasta, pero mi publico vino a divertirse. Confieso que tengo mis ánimos muy por debajo de lo normal, pero se que las bendiciones que todos estamos enviando al universo harán que podamos resolver esta situación de la manera correcta”.

“Los delincuentes se llevaron todo pero ¿saben qué?, las demostraciones de amor me dejan claro que con eso no me falta mas nada”, manifestó.