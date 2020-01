Herman Escarrá considera que la ANC puede nombrar a los rectores del CNE

(18 de enero del 2020. El Venezolano).- El abogado constitucionalista Hermann Escarrá aseguró este viernes que la asamblea nacional constituyente puede nombrar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral.

«Puede hacerlo. El poder constituyente puede hacer cesar a cualquier titular del Poder Público y puede nombrarlo, pero si el camino es del TSJ a mí me parece extraordinario», argumentó el abogado en una entrevista concedida a Venezolana de Televisión.

Escarrá también preside la Comisión Permanente Constitucional de la constituyente. Agregó que finalmente el máximo tribunal, que responde a los intereses del chavismo, es la cúpula de la constitucionalidad y de la legalidad en el país, reportó El Nacional.

Insistió en que la Asamblea Nacional está en desacato porque no cumplió con la medida cautelar que emitió el TSJ en enero del año 2016.

Intervención de la AN

Hermánn Escarrá aseguró que los diputados tienen la potestad de solicitar al TSJ que se intervenga la Asamblea Nacional. Supuestamente, el órgano judicial pondría orden en el Poder Legislativo.

«Es una potestad de los diputados y de la directiva pedir al TSJ la intervención efectiva para poner orden. Si algo deseamos nosotros es precisamente la restitución del orden constitucional. Es muy rápido, si todos estamos de acuerdo», expresó.

Escarrá dijo que la pugnacidad en torno a la directiva del Parlamento derivó del financiamiento aportado por Estados Unidos y por la distribución de esos fondos.

«Es un tema de la oposición que surgió por la división. El único rescoldo de Guaidó es mantenerse como presidente de una directiva ilegítima. Ambos sectores están en conflicto. Guaidó no deja de asombrarnos con su conducta, con su comportamiento», dijo.

El analista político aseguró que hay un fenómeno de corrupción en sectores opositores en el que utilizan a Venezuela para negociar. Resaltó que la dirigencia hace cualquier tipo de gestión para perjudicar la economía venezolana.

«Es una oposición que no siente la patria, no siente a Venezuela, que hace todo tipo de negocios; no tiene un dolor nacional por el pueblo y sus necesidades. Pero así como digo eso, digo también que hay una oposición sería y con convicciones democráticas que busca el diálogo», manifestó