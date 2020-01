Diputado Brito: En el 2019 hubo muchos avances, pero para los bolsillos de Guaidó, Borges, Ramos Allup

(17 de enero del 2020. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional quien está vinculado a la corrupción del CLAP, José Brito, cargó este viernes contra Juan Guaidó y su entorno por “llenarse los bolsillos” en vez de atender los problemas de los venezolanos.

En una entrevista a Primera Página, indicó que “llegó el momento de pisar tierra, yo acabo de cumplir 48 años y una de las cosas que yo le decía a un amigo es que debemos entrar en la realidad y abandonar el terreno de la confrontación porque tenemos 20 años. Yo quiero que alguien de los que me critica y me agrede me diga qué hemos logrado hasta ahora, porque yo siento un profundo retroceso”.

Aunque a su juicio, sí hubo grandes avances y “fue para los bolsillos de muchos de ellos como Juan Guaidó, Henry Ramos Allup, Julio Borges, Manuel Rosales, Leopoldo López. Yo no sabía que el ‘vamos bien’ era vamos bien nosotros el entorno (de Guaidó) y el pueblo que se jorobe. De la confrontación encontraron el mejor negocio, sacaron USD 400 millones a la USAID y pegaron el guante a Citgo, Monómeros y si eso fuese para ponerle al servicio de los venezolanos yo lo aplaudo, pero eso fue para llenarle los bolsillos a una nueva camarilla”.

“Estoy molesto porque los problemas sociales se han profundizado. ¿A Maduro y a Guaidó les importa que la gente pase 3 días en cola para surtir gasolina? No, porque los problemas de los políticos solo le importa a los políticos, pero a mí sí me importa”, dijo.

Asimismo, indicó que siempre ha sido un dirigente social que “ha estado en la primera línea de la lucha por la libertad de Venezuela. Siempre he tenido una actuación de vanguardia y lo que digo lo mantengo. Yo voté por el TSJ que está dividido en 7 toletes, unos en España, otro en Colombia y otro en USA y uno dice que es más legítimo que otro, pero la verdad es que cuando tu vas a buscar justicia, sesgada o no, vas a a ese TSJ”.

“Para nosotros primero está Venezuela, y la directiva de Primero Justicia se puso lamentablemente de espaldas al país para promover la confrontación, pero nosotros queremos es un escenario de solución a la tragedia social que vive el país. La solicitud de nosotros fue la restitución de nuestras garantías como militante, además la directiva de PJ no está en el país producto de la confrontación”, expresó.

Brito aseveró que en conversaciones que ha mantenido con Henrique Capriles, él le dijo que “‘PJ es un partido que no tiene rumbo, no tiene brújula pero no nos convirtamos en sus sepultureros’, pero no seremos los sepultureros de PJ, sino saquemos al partido de esa confrontación y pongámoslos al servicio de la gente”.

“Ahora dicen que es un gran logro rescatar Telesur, ¿por qué no dicen vamos a rescatar Miraflores y el país?”, manifestó al tiempo que aprovechó la oportunidad para retar a Julio Borges: “¿Usted acepta medirse en elecciones internas dentro de Primero Justicia?”.

Con información de Sumarium