Marquina alertó que hoy se podría “materializar la amenaza de confiscación” de los partidos políticos

(16 de Enero del 2020. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, denunció que se pretende “materializar la amenaza de confiscación de los partidos políticos que están exigiendo que hayan elecciones libres y transparentes”.

En una entrevista en Primera Página en Globovisión, Marquina destacó que “se habla de unos procedimientos judiciales para inhabilitar y sacar de la escena política a diputados, inventarán falsos supuestos para justificar las decisiones del TSJ”.

Asimismo, comentó que lo ocurrido ayer en el Parlamento “no es un hecho aislado, es una operación que montó el gobierno usurpador desde el mes de diciembre”.

“El pueblo de Venezuela está pasando hambre, vemos como mueren niños en los hospitales y el gobierno que está en Miraflores utiliza los recursos públicos para sobornar (…) además si viene acompañado de un chantaje de que si no lo aceptas dicen que irán contra tu integridad física y la de tu familia”, dijo.

Durante una entrevista ofrecida al programa Primera Página que transmite Globovisión, expresó que “el 5 de enero vimos la toma militar de la AN, incluso se utilizó la GNB para impedir el ingreso de diputados”.

“Esa junta directiva (de Luis Parra) no reúne el apoyo de la inmensa mayoría de la AN. Allí no hubo votación y no se verificó el quórum”, acotó al tiempo que sostuvo que “si hay diferencias internas en un partido, eso no justifica alianzas con el régimen”.

Marquina afirmó que “Diosdado Cabello jugó a que fracasara el plan que montó Maduro. Él no quería que el chavismo por la vía de la extorsión y el chantaje se hiciera de la mayoría parlamentaria porque entonces esa figura de la ANC perdía fuerza y valor”.