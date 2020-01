José Brito solicitó al TSJ madurista anular su expulsión de PJ y unas elecciones en el partido

(16 de Enero del 2020. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Brito, solicitó este ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen madurista anular su expulsión y la de otros parlamentarios del partido Primero Justicia (PJ), así como realizar unas elecciones para escoger una nueva directiva.

“Hemos asistido a la Sala Constitucional del TSJ para solicitar nuestras garantías como militantes de PJ. Se nos violó el debido proceso, el derecho a la defensa y presunción de la inocencia“, dijo en rueda de prensa.

Sostuvo que la directiva de la tolda aurinegra “se puso de espaldas al país, se puso del lado de los que no les importa Venezuela. Esta organización PJ no puede hablar de democracia si no tiene democracia interna".

“No vamos a ser los sepultureros de PJ, seremos los que saquemos al partido adelante. La gran solución para Venezuela es rescatar a Miraflores“, sumó al tiempo que exigió “la restitución de nuestras garantías como militantes y pedir paso a una directiva que esté en Venezuela, así como solicitar unas elecciones en Primero Justicia”.

Manifestó que no come “chantaje, el detalle es que no somos chatajeables, de denunciantes pasamos a denunciados. San Julio Borges cree que estamos en los tiempos de inquisición. Pretendieron dañarnos en lo moral, porque ellos pretendían que quebraban la rebelión”.

Con información de Sumarium