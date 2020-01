Requesens rechazó declararse culpable por el atentado a Maduro

(15 de Enero del 2020. El Venezolano).- El diputado Juan Requesens rechazó durante la breve audiencia de este martes declararse culpable de los delitos que se le imputan.

El proceso, que fue postergado en varias oportunidades el año pasado, se reanudará el próximo 22 de enero, informó la defensa del parlamentario. El resto de señalados del caso también se negó a admitir culpabilidad.

Joel García, abogado de Requesens, explicó que en la sesión se les preguntó a los 17 imputados si ellos se acogían al procedimiento especial por admisión de los hechos, mediante el cual el procesado se declara culpable, y todos lo rechazaron.

Lea También: Requesens denuncia que el juicio en su contra es “una pantomima”

"Todos los 17 imputados al unísono declararon que no, que ninguno de ellos se iban a acoger al procedimiento de admisión de los hechos. En el caso particular del diputado Juan Carlos Requesens no puede admitir unos hechos que no ha cometido. No puede admitir unos delitos que no ha cometido", sostuvo García.

La hermana del diputado, Rafaela Requesens, indicó en su cuenta de Twitter que en esta oportunidad tampoco se permitió el acceso a los representantes del cuerpo diplomático que acudieron a la sesión que se prolongó por unas dos horas.

Con información de EFE