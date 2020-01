Colectivos armados del régimen madurista se encuentran en los alredredores de la AN

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¿Miedo? Tras la convocatoria del Presidente (E) @jguaido para sesionar este miércoles en la @asambleave, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, militarizó desde tempranas horas los alrededores del Parlamento Federal Legislativo. . . #EVNews #AsambleaNacional #JuanGuaido #Venezuela #15Ene