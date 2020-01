Borrel explica que ataques contra el funcionamiento de la AN hunden más el panorama político

(15 de enero del 2020. El Venezolano).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, aseguró que los ataques contra el funcionamiento constitucional y democrático de la Asamblea Nacional y la toma del poder legislativo por un presidente ilegítimo, constituye un mayor deterioro de la crisis política venezolana informó europa.eu

“Impedir el acceso de Guaidó a la Asamblea Nacional no es sólo un gran ataque contra la democracia y el estado de derecho, también polariza aún más la situación”, precisó.

Con respecto a la llamada “elección” de Luis Parra no es legítima. “No respetó los procedimientos legales ni los principios constitucionales democráticos. No hubo quórum verificado, no hubo mayoría de votación y no se respetaron las disposiciones legales generales. Cualquier acto o decisión adoptada por la Asamblea que presida Luis Parra no puede ser reconocido por la Unión Europea”, continuó.

En este contexto, recordó que la UE y el Grupo Internacional de Contacto reaccionaron rápidamente en rechazo a los ataques contra la An, reiterando su claro apoyo a Juan Guaidó como el Presidente legítimo.

“Estos actos requieren de una respuesta contundente, se están considerando medidas restrictivas adicionales dirigidas a los responsables de socavar la democracia. Por supuesto, estas medidas de ninguna manera afectarán al pueblo venezolano”, finalizó.

