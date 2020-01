¡Descaro! Parra calificó de "inaceptables" sanciones de Estados Unidos

View this post on Instagram

#NoticiasEV La ilegal directiva de la @asambleave presidida por el diputado @luiseparra78, rechazó las sanciones del Gobierno de los Estados Unidos contra algunos parlamentarios. A través de un comunicado publicado por Parra indica que la prioridad es abrir caminos de entendimiento y la normalidad institucional. ¿Usted cree qué afectará las sanciones de EEUU a los parlamentarios? . . #EVNews #AsambleaNacional #Sanciones #LuisParra #Venezuela #14Ene