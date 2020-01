Monseñor Víctor Hugo Basabe pidió a las Fanb no ser “obstáculo” para el cambio en Venezuela

(14 de Enero del 2020. El Venezolano).- Contundente, así fue el mensaje de Monseñor Víctor Hugo Basabe, administrador apostólico de la arquidiócesis, a las Fuerzas Armadas Venezolanas, a quienes llamó a ponerse del lado del pueblo y no de “parcialidades políticas”.

“Este pueblo está necesitado de un cambio y las FANB no pueden ser un obstáculo” dijo en rueda de prensa desde el pueblo de Santa Rosa, donde la feligresía larense espera la visita 164 de la Divina Pastora.

El religioso hizo un llamado a los funcionarios para que miren lo ocurrido en Bolivia, donde los cuerpos de seguridad “interpretaron el sentimiento y deseo de cambio del pueblo boliviano y han abierto las puertas a un autentico cambio”.

En su llamado, recordó a quienes visten el uniforme militar, que ellos también son pueblo que padecen la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja, al no encontrar alimentos ni medicinas.

Además indicó que es “inaceptable” que a quién corresponde la atención del más (gobierno nacional) no actúen para frenar el deterioro de la calidad de vida “alarma que el estado que tiene competencias para frenar la emergencia humanitaria compleja no lo haga y se incremente polarización, es lamentable que no exista respuesta de quien debería” dijo

Con información de La Prensa de Lara