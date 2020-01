Maduro está negado a recibir a Almagro y a la OEA de cara a unas elecciones

(14 de enero del 2020. El Venezolano).- Una vez más, Nicolás Maduro, fustigó contra el secretario general de las Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro durante la presentación de memoria y cuento, “Lo que no entrará en el país, ni por Cúcuta, ni por Puerto Cabello, es Luis Almagro. Bandido y basura, ni la OEA, ni Luis Almagro entra en este país”

En este sentido, Maduro solicitó que “se invite ampliamente a la Unión Europea, a la secretaria general de la ONU, a la Unión Africana y a todas las organizaciones (…) para que vengan a ver cómo el pueblo de Venezuela, un pueblo libre, elige su nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento)”.

“Estoy de acuerdo en dar más garantias, quieren venir del mundo entero a participar en nuestras elecciones, bienvenidos. Le pido a la mesa de diálogo que siente a ambas partes, al sector guaidosista, al sector de la oposición que logró la presidencia? y al Polo de la Patria, Venezuela no quiere sumirse en la violencia”, pidió Maduro.

“Lo cierto, es que pase lo que pase, es inevitable que este año 2020 hayan elecciones para elegir una nueva AN y que el pueblo decida este conflicto con sus votos. No permitamos que se convierta (AN) en foco de mal ejemplo, garanticemos la paz, nada bueno le da esa derecha a Venezuela, por donde la mires”, según Maduro.

“Soy practicante del diálogo, del diálogo de civilizaciones, político, cultural, espiritual, humano, del diálogo, para que cada quien sostenga sus ideas y poder avanzar”, finalizó.

