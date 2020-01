Joker lidera las nominaciones de los premios Oscar 2020

(13 de Enero del 2020. El Venezolano).- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reveló los nominados a la 92 edición de los premios Oscar 2020. La ceremonia será el 9 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos.

Joker parte como la cinta mayor número de nominaciones con 11 candidaturas en total. Le siguen The Irishman, Once Upon a Time… in Hollywood y 1917 con 10 nominaciones cada una.

En la categoría de Mejor Director competirán Martin Scorsese por The Irishman, Todd Phillips con Joker, Sam Mendes con 1917, Quentin Tarantino con Once Upon a Time… in Hollywood y Bong Joon Ho con Parasite.

A Mejor Actor están nominados Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time… in Hollywood; Antonio Banderas por Dolor y gloria; Adam Driver por Marriage Story;además de Joaquin Phoenix por Joker y Jonathan Pryce por The Two Popes.

1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time… in Hollywood, Parasite y Marriage Story competirán además por el reconocimiento como Mejor Película.

Por su parte, en la casilla de Mejor Actriz también están nominadas Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Marriage Story, Saoirse Ronan por Little Women, Charlize theron por Bombshell y Reneé Zellweger por Judy.

Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y Brad Pitt, además, fueron nominados en la categoría de Mejor Actor de Reparto. En cuanto a las nominados por Mejor Actriz de Reparto, se medirán Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, además de Florence Pugh y Margot Robbie.

Corpus Christi de Polonia, Honeyland de Macedonia, Los Miserables de Francia, además de Dolor y gloria y Parasite optarán a la Mejor película Internacional.

Contrario a los rumores, Jennifer Lopez no logró entrar en las nominaciones al Oscar en 2020. Además, Apollo 11, el documental más premiado, también fue ignorado por la Academia.

A continuación parte de los nominados a los premios Oscar 2020:

Mejor Guion Original

1917

Knives Out

Marriage Story

Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

Mejor Guion Adaptado

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little women

The Two Popes

Mejor Montaje

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Mejor Fotografía

1917

The Irishman

Joker

El faro

Once Upon a Time… in Hollywood

Mejor Diseño De Producción

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

Mejor Maquillaje

1917

Bombshell

Joker

Judy

Maléfica: Dueña del mal

Mejores Efectos Visuales

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

El rey león

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor Canción Original

«I’m Standing With You» de Más allá de la esperanza

«Into the Unknown» de Frozen 2

«Stand Up» de Harriet

«I’m Gonna Love Me Again» de Rocketman

«I Can’t Let You Throw Yourself Away» de Toy Story 4

Mejor Película de Animación

¿Dónde está mi cuerpo?

Cómo entrenar a tu dragón 3

Klaus

Mr. Link. El origen perdido

Toy Story 4

Mejor Película Documental

American Factory

The Edge of Democracy

The Cave

For Sama

Honeyland

Mejor Corto Documental

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Click aquí para conocer el listado completo de los nominados.