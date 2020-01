¡Orgullo venezolano! Deyna Castellanos debuta con el Atlético Madrid

View this post on Instagram

‪Siempre supe que debutar sería especial pero los fans del @atletifemenino y el calor de mi gente 🇻🇪 me hicieron vivir un momento inolvidable. ¡GRACIAS! 3 puntos y sensaciones muy positivas que me ayudarán muchísimo en la adaptación. Esto apenas comienza #AupaAtleti #QueenDeyna ‬