Diputado Luis Parra ordena destituir a "todos" los directores de la AN

(10 de enero de 2020. El Venezolano).- El diputado Luis Parra, quien se autonombró presidente del Parlamento venezolano con apoyo del chavismo, notificó a "todos los directores generales, directores, coordinadores y jefes de divisiones" de la Asamblea Nacional (AN) que estarían removidos de sus cargos a partir de este viernes.

Mediante una comunicación en la que Parra firma como "presidente" de la AN, los trabajadores con cargos de "libre nombramiento y remoción" fueron informados de la decisión que se pretende imponer desde el seno de la junta directiva paralela, integrada por parlamentarios disidentes de la mayoría opositora.

Para el segundo vicepresidente de la AN, Carlos Berrizbeitia, electo en la terna junto a Juan Guaidó y Juan Pablo Guanipa con 100 votos, esta acción ejecutada por Parra se trata de un despido masivo, sin respeto del debido proceso ni a las leyes y actos administrativos. A su juicio, viola los derechos humanos de los trabajadores.

Berrizbeitia llamó a los trabajadores del legislativo a no acatar la orden del "usurpador" Parra porque, según sus palabras, no tiene potestad la potestad para hacer despidos. "Él no es presidente de la AN, pues lo que hizo fue tratar de asaltar la presidencia del Parlamento".

El domingo pasado se registró un choque entre militares armados y diputados cuando se debía elegir al jefe del Parlamento, única institución bajo control opositor.

El chavismo designó como presidente a Parra, diputado expulsado a fines del 2019 de Primero Justicia por denuncias de corrupción y el líder de la oposición, Juan Guaidó, consiguió ese mismo día reelegirse por otro año al frente del Congreso con 100 votos, de 167 posibles, tras forcejeos con fuerzas de seguridad.