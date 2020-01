Justin Bieber revela que padece la enfermedad de Lyme

(09 de Enero del 2020. El Venezolano).- Justin Bieber reveló a través de su cuenta de Instagram que padece la enfermedad de Lyme, una enfermedad infecciosa que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa, una afección vírica.

El cantante canadiense reveló su condición médica para responder a quienes le critican por su aspecto físico, y para anunciar una serie documental sobre su vida que aparecerá en YouTube a finales de enero y que se titula “Justin Bieber: Seasons”, reseñó EFE.

“Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme”, escribió Bieber.

“No sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud”, continuó Bieber.

“Todo esto será explicado en una serie documental que pronto colocaré en YouTube. ¡Se podrá saber todo lo que he estado combatiendo y superando!”, añadió el artista.

Con información de EFE