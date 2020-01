Canciller chavista denuncia ataques de la administración Trump en Venezuela

(09 de enero del 2020. El Venezolano).- El canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, denunció este jueves al gobierno de los EEUU por presuntamente promover un plan para intervenir en los conflictos internos de Venezuela.

El vocero chavista habló sobre un documento que enviaría la administración Trump a distintas cancillerías del caribe en donde se refieren a las elecciones de la Asamblea Nacional.

“Este documento da hasta risa con los disparates que tiene. Ellos reconocen el bloqueo económico, dicen que este gobierno es ilegal e usurpador. Por eso nos niegan el acceso a los alimentos, para la infraestructura, para los servicios, imponen sanciones para el sufrimiento de esta nación”, dijo.

Argumentó que todas las sanciones de EEUU sobre Venezuela son delitos de lesa humanidad, que se han llevado a diversas instancias internacionales.

“Yo no me imagino al gobierno de Canadá o algún gobierno por prestigio firmando una cosa como esta. No me imagino ni a Suecia, que si los pranes, que si nos mandan los cubanos, por Dios”, añadió.

Celebró la imposición que tuvo el diputado Luis Parra en el Parlamento venezolano, e instó para trabajar junto a ellos de manera legal y efectiva.

“Ojalá que con esta nueva directiva de la Asamblea Nacional se pueda volver a la ley a la legalidad”.