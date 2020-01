Régimen destituyó a jueza del caso de Roberto Marrero porque presuntamente "mostraba imparcialidad"

(8 de enero de 2020. El Venezolano).- Joel García, abogado defensor del director del despacho de la presidencia encargada de Venezuela, Roberto Marrero, denunció que el caso se encuentra paralizado indefinidamente, porque la jueza Yixis Gutiérrez fue destituida en diciembre de 2019. Por esa razón este miércoles no se realizó la audiencia del juicio contra Marrero en el Palacio de Justicia.

“La Jueza que llevaba el caso de Roberto Marrero fue destituida el día viernes, 20 de diciembre. Hoy corroboramos esa información y efectivamente el tribunal no está dando despacho, ni tiene un nuevo juez asignado al caso, como consecuencia de eso el juicio se interrumpe y hasta que no se designe un nuevo juez no tendremos fecha de cuando se retome. Desde la defensa intuimos que la destitución se debió a su comportamiento, el cual era propio de una jueza, mostraba imparcialidad y eso evidentemente no le convenía al régimen”, señaló.

García también explicó que los tres testigos citados por el Ministerio Público tuvieron contradicciones garrafales, muchas de ellas exculpando a Roberto Marrero y apoyando la tesis del general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exsubidrector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quien afirmó que Marrero había sido sembrado por órdenes de Nicolás Maduro.

Asimismo, el hermano de Roberto Marrero, Reinaldo Marrero, lamentó que al cumplirse 294 días de la detención arbitraria e ilegal de su hermano, el caso haya parado en lo que calificó como un “limbo jurídico”.

“Hoy nuevamente nos sentimos decepcionados del sistema judicial venezolano. El caso estaba avanzando en unos términos sorprendentemente coherentes y ahora nos conseguimos con esta noticia de que el juicio se detiene por la destitución de la jueza, paralizando todo el proceso y obligándolo a iniciar desde cero”, sotuvo.

Reinaldo Marrero denunció que no le permitieron a Roberto ver a sus familiares en navidad, ni al final de año. También señaló que desconocen su estado de salud actual, porque no lo ven desde la última audiencia realizada el pasado 18 de diciembre.

Finalmente, El coordinador de Voluntad Popular en el estado Miranda, Alfredo Jimeno, señaló que los partidos políticos, los excarcelados y la sociedad civil se mantendrán firmes acompañando a sus presos políticos en todo el proceso, hasta que sean liberados. “Pronto se abrirán las puertas del cambio y la libertad, así como se abrieron ayer las puertas de la Asamblea Nacional. Lamentamos la nueva jugada de dilación jurídica que le aplican a Roberto, pero eso no nos va a quebrar porque él y todos los perseguidos siguen firmes en sus convicciones y lucha por Venezuela”.