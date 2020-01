Diputado Gilber Caro y Víctor Ugas tienen casi tres semanas desaparecidos por el régimen

(8 de enero de 2020. El Venezolano).- El diputado opositor Gilber Caro y su asistente, el periodista Víctor Ugas, cumplen este miércoles 19 días de desaparición forzosa ejecutada por el régimen de Nicolás Maduro, denunciaron sus familiares y abogados.

Theresly Malavé, abogada defensora del parlamentario, acudió al Palacio de Justicia, en Caracas, para exigir información veraz sobre el paradero de ambos, detenidos arbitrariamente por órdenes del madurismo. Insistió en que la desaparición forzosa de cualquier ciudadano representa una violación a los derechos humanos.

“Nos dijeron que estaban en la sede de las FAES en La Quebradita, pero no es cierto. Ya han pasado 19 días desde su secuestro y aún no sabemos su paradero. Esperemos que estén bien, que estén vivos y que no estén torturados”, dijo.

La abogada confirmó que Caro y Ugas fueron presentados en el Tribunal Segundo de Control, donde les imputaron los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir, porte ilicito de armas y terrorismo. Asimismo, recordó que Caro es un diputado legítimamente electo a la Asamblea Nacional, por lo que su caso representa una violación al artículo 200 de la Constitución venezolana.

“El régimen utiliza el mismo patrón contra quienes piensan distinto y luchan por un cambio en el país. Donde quiera que estén, sabemos que Gilber y Víctor siguen firmes en sus convicciones y en la lucha por una mejor Venezuela”, señaló Malavé.

El también abogado, Luis Sucre, confirmó que este caso representa una desaparición forzosa con proceso judicial. “Desconocemos su estado de salud, psicológico y desconocemos si han tenido acceso a sus enseres básicos. Este proceso es una violación al debido proceso y a todas las leyes”, sentenció.

Por su parte, Melania de Caro, madre de Gilber Caro, exigió a la dictadura de Maduro que resguarde la vida y la integridad de su hijo.

“Lo que más me preocupa es que no sé sobre el paradero de mi hijo. Yo sé que Gilber está preso por luchar por una mejor venezuela. Como madre es duro, yo temo por la vida de mi hijo, pero tengo la fuerza necesaria para salir adelante” expresó.